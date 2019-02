El OK de Solari: la mejor noticia para Vinicius Junior desde que está en el Real Madrid

Tiene motivos para sonreír y no es para menos. Hace unos meses jugaba para el Real Madrid Casilla, ahora es titular en el primer equipo. A cuatro días de jugarse el Barcelona vs. Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey , Vinicius Junior ya recibió la noticia de parte del comando técnico y Santiago Solari: será titular este miércoles en lo que será su primer ‘Clásico’ y los fanáticos del fútbol estarán expectantes a lo que podrá hacer ante los culés.



Pese a que no brinda muchas asistencias y tampoco goles en este tramo de la temporada, en el Real Madrid hay confianza en la madurez de Vinicius Junior como futbolista. Se espera que sea uno de los mejores futbolistas y se entiende que con 18 años aún no puede mostrar esa clase que otros sí pueden, como es el caso de Kylian Mbappé en el PSG. No obstante, Vinicius aún puede mostrar más para la ‘Casa Blanca’ y espera que lo haga ante el Barcelona.



Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, habló de los exigentes compromisos que afrontan en las próximas fechas y consideró que su equipo 'está acostumbrado a esta etapa del año'.



"Estamos acostumbrados. Este equipo está muy acostumbrado a esta etapa del año. Primero hay que llegar a esta etapa del año para poder disputar las tres competiciones o sea que el mérito es llegar con las competiciones abiertas y peleándolas", dijo en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Alavés.



"El Mundial de Clubes ya lo ganamos. Y a las tres que quedan por delante llegamos muy bien, con energía y con todo el equipo disponible salvo Vallejo que está a punto de volver a entrar. Nuestro escenario para enfrentarlo es con absoluta tranquilidad", añadió.



Los blancos deberán medirse de manera consecutiva tras el duelo ante el Alavés al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, al Atlético de Madrid en la competición liguera y al Ajax en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Más adelante esperan dos partidos seguidos más contra el Barcelona la vuelta frente al Ajax.