El partido de vida o muerte de Keylor Navas: lo que se juega en el Real Madrid vs. Barcelona

Hoy es un miércoles cualquiera. Hoy es el día en donde Keylor Navas se encomienda a todos. El portero costarricense debe estar 10 puntos para convencer a Santiago Solari, Florentino Pérez y todos los directivos del Real Madrid de que él está para ser titular en el equipo. Que con él el Madrid gana los partidos importantes, los que valen clasificación y nada menos que en el Real Madrid vs. Barcelona en el Santiago Bernabéu. Todos suspiran con ‘San Keylor’.



En la previa del partido, se recuerda que Keylor ha ganado confianza con su partido en el Camp Nou. El costarricense tapó de todo en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y ahora, manteniendo la ventaja del 0-0, el Real Madrid puede eliminar al clásico rival y llegar a una final de Copa, que no logra luego de que Bale eliminara a los culés hace años.



Keylor Navas se juega una final. Por lo que implica, con una eliminación este podría ser su último partido de la temporada. Con Thibaut Courtois en LaLiga y en la Champions League, el costarricense quedaría relegado en el banco de suplentes y, por lo visto, no es lo que quiere de cara a un final de temporada no idóneo para él y toda Costa Rica que lo mira.



Real Madrid y Barcelona se enfrentan este miércoles en el Bernabéu por las semifinales de la Copa del Rey 2019. Solari no ha convocado a Mariano ni Isco, Valverde ha hecho lo mismo con Murillo y Kevin Prince Boateng. Se viene el todo por el todo en el Clásico de España.



