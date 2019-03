Hoy vía Facebook LIVE: así se verá el Real Madrid vs Barcelona gratis por el Clásico Español 2019

Una gran noticia, pero no para todos. El Real Madrid vs Barcelona , válido por el Clásico español de Liga Santander 2019 , será transmitido vía Facebook LIVE de forma gratuita para todos los habitantes de la India. El resto de países del mundo verán el duelo de los grandes de España ONLINE TV a través de señales convencionales como TDN, Televisa, Movistar Deportes, ESPN 2, etc.

La competencia firmó un acuerdo histórico con Facebook en agosto, lo que le permite a los espectadores del subcontinente indio ver todos los partidos de forma gratuita en Facebook LIVE durante tres temporadas, aunque no todos los partidos se transmitirán en vivo.



"Vemos esto como una gran oportunidad de reunir a la gente en torno al fútbol de clase mundial y también para ayudar a LaLiga a llegar a nuevas audiencias y aumentar su visibilidad en un mercado de desarrollo clave", dijo a Reuters Peter Hutton, jefe de programación global de deportes en vivo de Facebook.

Real Madrid y Barcelona se ven las caras solos tres días que después de que los catalanes ganaran por 3-0 en las semifinales de la Copa del Rey 2019. El equipo de Solari tendrá ante su gente la última oportunidad de pelear por el título. Si los de Valverde ganan, pondrán mano y media sobre el trofeo de LaLiga Santander.

