Real Madrid y Barcelona se ven las caras este domingo 28 de octubre en el Camp Nou por la fecha 10 de la Liga Santander. Julen Lopetegui tiene como última oportunidad el partido ante los azulgranas para demostrar que tiene todo para continuar al mando de los merengues. El partido podrás vivirlo por las pantallas de beiNsports y DirecTV Sports.

El Madrid llegará al partido del domingo en el Camp Nou sin registrar victorias en la liga española desde el 22 de septiembre, ubicado séptimo en la tabla y con el entrenador Julen Lopetegui al borde del despido, pero Valverde cree que el equipo blanco sigue siendo un rival peligroso.



Real Madrid vs. Barcelona: horarios en el mundo

Argentina: 11:15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Bolivia: 10:15 am. por Tigo Sports

Brasil: 11:15 am. sin confirmar

Chile: 11:15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Colombia: 10: 15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Costa Rica: 8:15 am. por TDN

Cuba: 10:15 am. por Tele Rebelde

Ecuador: 9:15 am. por por DirecTV Sports (601-619)

España: 4:15 p.m. por beIN Sports

El Salvador: 8:15 am. por TDN

Estados Unidos: 10:15 am. por beIN Sports, beIN Sports Ñ

Guatemala: 8:15 am. por TDN

Honduras: 8:15 am. por TDN

Islas Canarias: 3:15 p.m. por beIN Sports

México: 9:15 am. por TDN

Nicaragua: 8:15 am. por TDN

Panamá: 9:15 am. por TDN

Paraguay: 11:15 am. sin confirmar

Perú: 9:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

Uruguay: 11:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

Venezuela: 11:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

"Todos sabemos cómo es el Madrid: mientras más herido está, más peligroso es", dijo Valverde en una conferencia de prensa. "La clave para ganar el partido será quién juegue mejor y no quién está en mejor forma".



A pesar de los problemas que enfrenta el Madrid, una victoria ante los campeones de Europa lo dejaría a sólo un punto del Barça en La Liga.



Por esto, Valverde sostuvo que los problemas del Madrid se han exagerado y que su equipo está motivado por el deseo de clavarle aún más el cuchillo a su herido archirrival.



"No nos fijamos demasiado en ello. Hay mucho ruido alrededor de estas circunstancias, pero nosotros nos centramos en lo que es el rival, que tiene de todo y es un grandísimo equipo", agregó.



"Estamos a cuatro puntos, que no es una distancia excesiva. Las crisis en equipos como el Madrid se hinchan bastante, pero después en el campo los jugadores están ahí", añadió.

El Barza no contará con el lesionado Lionel Messi, aunque Valverde dijo que su equipo, que viene de lograr una victoria sobre el Inter de Milán por la Champions League sin el astro argentino, ya asumió la ausencia temporal de su goleador histórico.