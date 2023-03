En la previa del duelo entre Real Madrid vs. FC Barcelona, por la semifinal de ida de la Copa del Rey, Xavi Hernández brindó una rueda de prensa para hablar sobre este gran partido. El técnico blaugrana señaló que se siente motivado por enfrentar nuevamente a su eterno rival en un nuevo ‘Clásico’. Sin embargo, el exfutbolista profesional también reveló que en el elenco de la Ciudad Condal ven como favorito al cuadro blanco en esta serie.

El entrenador catalán comenzó la conferencia hablando sobre la importancia de este cotejo en el Santiago Bernabéu. “El partido lo planteamos de la misma manera que siempre ante el Real Madrid. Es un rival duro, que a veces no te domina, pero con una transición y dos toques se planta en tu portería. Sabemos que es un rival muy difícil. Son dos partidos, es una eliminatoria de Copa y estamos muy contentos de estar en esta situación. Es una competición totalmente diferente a la Liga y a la Europa League. Saldremos a ganar y a demostrar personalidad. Daremos el 100%, queremos ganar el título”, señaló.

Consultado sobre qué equipo es el favorito para meterse en la gran final, Xavi Hernández respondió: “Es una semifinal de Copa y se le añade que es un ‘Clásico’. Para nosotros, el Real Madrid es el gran favorito. A pesar de las bajas, es el vigente campeón de Liga y el vigente campeón de la Champions. Creemos que es un rival muy difícil y vienen en un gran nivel, tras remontar ante el Liverpool y el empate ante el Atlético de Madrid. La Supercopa de España no tiene nada que ver”.

Por otro lado, el DT blaugrana se refirió a la posible titularidad de Ansu Fati y reveló que el futbolista superó con éxito su lesión. “Hay que jugar con personalidad y tirar de modelo de juego, como en la Supercopa. El regreso de Ansu Fati es una gran noticia. La contusión ya es historia. Tiene que ser importante para el equipo: lo veo animado, feliz y motivado. Es un jugador fundamental para el equipo”, apuntó.

En cuanto a Ferran Torres, uno de los que se perfila a ser titular ante la ausencia de Robert Lewandowski, Hernández aseguró que es un jugador al que “hay que darle confianza”. “Le he dicho que soy uno de los culpables de que esté aquí, en el Barça. Contra el Cádiz, hizo uno de los mejores partidos. Debe ser importante. Tengo confianza en él. Tiene esa capacidad para marcar diferencias en un club tan grande como el Barça. Tenemos fe ciega en él”, sostuvo.

Xavi, motivado de visitar una vez más el Bernabéu

“Al Bernabéu voy con ilusión y con ganas. Siempre me motiva ir al Bernabéu, soy ‘culé’ y me gusta. Me gusta esta rivalidad futbolística y sana. Me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos. A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos. Me pone... Me pone este tipo de partidos. Me gustaría jugar, lo digo siempre”, aseguró el DT culé, sobre su visita a la casa del elenco ‘merengue’.

Finalmente, en relación a la actual situación del equipo, Xavi explicó: “Estamos en un momento idónea para conseguir dos títulos. A pesar de lo de Europa, estamos en una situación privilegiada para ganar títulos. En Liga, llevamos siete puntos de ventaja. Se puede torcer, pero estamos trabajando. Si ganábamos al Almería, era la mejor puntuación histórica de LaLiga. Hago autocrítica, pero la situación es muy buena para ganar títulos”.





