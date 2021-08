Una de las ‘bombas’ del mercado de fichajes fue la reciente incorporación de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El ‘crack’ portugués dejó la Juventus y un gran vacío en Turín que los ‘bianconneros’ no saben aún cómo llenar. Se deslizó que una de las posibles cartas podría ser Eden Hazard, pero el belga no está dispuesto a dejar el Real Madrid.

Todos esperaban que se anuncie el fichaje de Mbappé al Real Madrid, pero terminó siendo el ‘día Cristiano Ronaldo’. Sin embargo, la partida del portugués dejó mermada la plantilla de la Juventus que solo podría ser llenada con un crack de su misma talla. Pero Hazard no será.

Un periodista belga de ‘HLN’ filtró la información de que el jugador del Madrid no está interesado. Es más, asegura que el por ahora ‘7′ de la Casa Blanca no habría recibido siquiera la propuesta de mudarse a Turín, pero de hecho que no está en sus planes.

Según la misma fuente, Eden Hazard estaría concentrado en su día a día en el Real Madrid, donde buscar seguir recuperando ritmo, confianza y el nivel mostrado en Chelsea que lo llevó a ser fichado por la Casa Blanca. De hecho, con Ancelotti siente que podría lograrlo.

Kean, el ‘deseado’

¿Quién suplirá a Cristiano Ronaldo? Las alternativas son cada vez menores a pocos días del cierre del mercado de pases, por lo que de no mediar inconvenientes, la Juventus estaría concretando el traspaso de Moise Kean.

También ha llegado a sonar Aubameyang, ya que el Arsenal está dispuesto a escuchar ofertas. Es bastante probable que la directiva italiana acelere en los próximos días y no cerrar el mercado sin un nuevo referente en ataque.

