Se anunció este viernes 27 de agosto, pero se empezó a ‘cocinar’ desde la temporada pasada. Cristiano Ronaldo ha pegado la vuelta a su primera casa en las grandes ligas de Europa, Old Trafford. El mismo día que en Juventus anunciaban el fin del romance y cuando el clásico rival Manchester City parecía el mejor colocado, una maniobra de último minuto entre Jorge Mendes y el Manchester United, terminaron con el regreso del luso al ‘Teatro de los Sueños’, de donde se fue en el 2009 al Real Madrid con una Champions y Balón de Oro bajo el brazo.

El futbolista portugués ya había dado señales desde el curso anterior de no estar cómodo en Turín. Su fastidio, sobre todo, fue por no encontrar un proyecto que le fuera capaz de ganar ya no solo la Champions League, sino tampoco la Serie A, que se quedó en manos del Inter.

A partir de entonces, Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Mendes empezaron a moverse para buscar un nuevo destino. O tal vez uno ya conocido. El Real Madrid apareció en la órbita, pero el mismo Florentino Pérez hace meses, y Carlo Ancelotti hace unos días, le cerraron la puerta.

Fue entonces que aparecieron las opciones de los poderosos PSG y Manchester City. Sin embargo, la puerta de París también se le cerró cuando Lionel Messi salió del FC Barcelona y con su ficha en el brazo, se fue al Parque de los Príncipes a coste cero.

Se cayó el City

Si bien en París y en Qatar soñaban con juntar a los dos astros del fútbol mundial, PSG nunca llegó a un acuerdo ni con el jugador ni con la Juventus, que tenía ‘atado’ a Cristiano hasta junio de 2022. Entonces apareció el City de Guardiola, que no pudo fichar a su anhelado Harry Kane.

Sin embargo, si hasta la mañana de este viernes el clásico rival del United era el mejor posicionado para llevarse a ‘CR7′, el City finalmente terminó rompiendo negociaciones con la ‘Juve’, debido a que los italianos pedían entre 25 y 30 millones o un trueque con Gabriel Jesús, mientras que los ‘Citizens’ quieren que el portugués llegue gratis, según explicó la ‘BBC’.

La llamada de Ferguson

Cuando parecía que el luso se quedaba sin ‘novias’, apareció una llamada a la que ni Cristiano pudo rechazar, la de Sir Alex Ferguson, que hizo cambiar la dinámica y el curso de la ‘operación’, según ha contado el ‘Manchester Evening News’.

El ex entrenador de los diablos rojos contactó con Cristiano Ronaldo y le convenció para volver a su antiguo club, aun con una rebaja de salario. En Old Trafford, el portugués no solo ganó títulos a nivel personal y colectivos, sobre todo comenzó a construir su carrera de leyenda.

Solskjaer aportó con su presión

Ya el jueves, cuando distintos medios europeos daban por hecha la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City, el técnico de los ‘Diablos Rojos’ dejó un contundente mensaje que, para muchos, sirvió de ‘cachetazo’ tanto para el United como para el propio delantero luso.

“Sé que somos profesionales, pero cuando jugaste para Manchester United no te vas a Manchester City”, dijo Solskjaer. El estratega, que compartió camerino con Cristiano Ronaldo en los ‘Reds Devils’, expuso su incomodidad ante lo que parecía ser un movimiento inminente.

Las cifras del contrato

Los ‘red devils’ pagarán finalmente a la Juventus 15 millones de euros más 8 en variables, prácticamente la cifra que pedían al City los ‘bianconeri’, y además abonará a Cristiano un sueldo de 29 millones de euros netos. El contrato es por las próximas dos temporadas, o lo que es lo mismo decir, hasta el 2023.

