Real Madrid vs Betis se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 25 de mayo, por la fecha 38 de LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y 9:00 de la noche (hora española). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Real Madrid vs Betis EN VIVO: los merengues se preparan para el duelo por LaLiga. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs Betis: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Real Betis: Betis: Claudio Bravo, Aitor Ruibal, Sokratis, Marc Roca, Miranda; Johnny Cardoso, Sergi Altimira; Abde, Fekir, Ayoze; y William José.