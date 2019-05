"No va a cambiar lo que es el Real Madrid": resignación de Marcelo y punto final a la Liga 

El brasileño Marcelo Vieira , defensa del Real Madrid , señaló tras la derrota ante el Betis por 2-0 en el Santiago Bernabéu, en la última jornada de la LaLiga Santander , que "una temporada mala no va a cambiar" lo que significa el club blanco.

"Tengo la certeza de que el Real Madrid nunca se fue", dijo Marcelo ante los micrófonos de Bein, "siempre está luchando por todo. En los últimos siete años hemos conseguido casi todo, y una temporada mala no va a cambiar lo que es el Real Madrid", dijo.



"Esta ha sido una temporada muy dura, de las más duras", reflexionó el brasileño. " Hemos hecho todo lo posible por jugar y ganar y dar una alegría a la afición", señaló al referirse a la derrota contra el Betis de este domingo.



"Pero ahora hay que ver en lo que hemos fallado para no cometer los errores de esta temporada. Hay que trabajar para no hacer lo que hemos hecho en esta", dijo. " Cuando se gana es más fácil, cuando se pierde hay que buscar algo", añadió.



Marcelo asumió los pitos con los que la afición madridista despidió a él y a sus compañeros. " Cada pito es una forma de motivarme. Un día te pitan y otro te aplauden, esa es la ley de fútbol", dijo sobre su actuación.

Con información de EFE.

► Es para llorar: la ovación del Bernabéu a Keylor Navas y la arenga que dio a sus compañeros [VIDEO]



► ¡Ni vengas! El crack que anhela Zidane, pero que el vestuario del Real Madrid ha vetado



► Con un par de dedos y en retroceso: Keylor enloqueció al Bernabéu con esta enorme atajada [VIDEO]



► Pacto con el Betis: Barcelona se 'durmió' y perdió el fichaje de una de las figuras de LaLiga