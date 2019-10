"Eden Hazard solo ha jugado tres partidos": el belga fue defendido por compatriota en 'El Chiringuito' [VIDEO]

► Neymar lo verá desde la tribuna: queda descartado para el encuentro ante el Galatasaray



Eden Hazard está en el ojo de la tormenta del madridismo y no porque haya tenido algún gesto extradeportivo, mucho menos por su tan criticado estado forma o, asemejándolo a Bale, frialdad para asumir su responsabilidad como nuevo jugador del Real Madrid. Está en el ojo del madridismo porque no ha logrado dar la talla hasta ahora cómo se esperaba tras todo lo conseguido en el Chelsea. Pero, así como Zidane le bajó las revoluciones al asunto, Ludo Vandewalle también minimizó su mal arranque.

El reconocido chef belga estuvo de invitado de lujo en El Chiringuito. donde le consultaron sobre sus compatriotas Courtois y Hazard. Sobre el extremo y capitán de su selección, dijo que " no ha jugado seis semanas. No ha jugado de titular en la preparación, algo que es muy importante. Ha jugado tres partidos, no ha jugado bien, estamos de acuerdo. Pero tiene que crecer todavía, va a ser mucho mejor que lo que ha venido siendo hasta ahora. El Madrid es muy exigente, es el más grande del mundo, pero sé que va a mostrar muchas cosas que van a sorprender ".

Ludo Vandewalle estuvo presente en El Chiringuito. (Captura/Twitter)

Distintas realidades

Zidane respaldó a Hazard en conferencia de prensa al decir que " sé que Hazard va a triunfar aquí. Hay que estar tranquilos con los jugadores que acaban de llegar. Él necesita más y nosotros también. Me pasó lo mismo, sí, pero por eso yo estaba muy tranquilo. Yo sabía que iba a funcionar con tiempo ", pero realmente no lo ayudó.

En sus primeros meses en Juventus, 'Zizou' logró dos goles y tres asistencias. Claro, tenía cuatro años menos (24) de los que tiene Hazard a su arribo al Real Madrid. Solo en sus dos primeros meses en Turín participó en diez de trece partidos posibles, jugando los noventa minutos en seis de ellos y consiguiendo un gol ante el Inter, además de cuatro asistencias.



En sus primeros tres meses en el Real Madrid de España, Zidane disputó 17 partidos de los 25 que disputó con la casaquilla merengue, jugando todo el encuentro en nueve de ellos. ¿Cómo le fue? Cinco goles y cuatro asistencias.

