Del futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid se ha hablado mucho: que no seguirá en el banquillo merengue si no gana la Champions League, que tiene encaminada su llegada a la selección de Brasil y más. Sin embargo, este viernes, el técnico italiano aseguró que cumplirá su contrato con el conjunto blanco, que tiene firmado hasta 2024, dejando de lado los rumores que le colocan como próximo entrenador del gigante sudamericano. A la vez, señaló que este es el deseo también del presidente del club, Florentino Pérez con miras a la temporada 2023-24.

“Yo creo que sí quiere que siga. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato”, dijo como última frase en su rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz de este sábado.

“Butragueño y el presidente me muestran mucho cariño y estoy muy a gusto aquí. Recibo un cariño extraordinario y me encuentro muy a gusto. Me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y me da mucho orgullo. Lo que me deja más contento es volver cada día a trabajar a Valdebebas”, agregó.

Un Ancelotti que, de momento, no quiso poner nota a la temporada a la vez que se quedó con lo bueno de las críticas. “Poner una nota ahora... tenemos que esperar hasta el final para ver lo que pasa. Hasta ahora, hemos tenido éxito en algunas competiciones. Esto es el fútbol, para la evaluación general tenemos que esperar. Puede ser una temporada muy exitosa si todo sale bien, o no tan buena”, contestó.

“Escucho la crítica, tenemos que vivir en un modo en el que tienes que escuchar lo que piensa la gente, la afición, tu club, tus jugadores... desde ahí, hay críticas que puedes entender y otras que no. La que puedes entender te ayuda a mejorar tu conocimiento y tu trabajo. Hay críticas negativas que pueden ayudar por tu trabajo”, valoró.





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?





Real Madrid vuelve a la acción este sábado en el marco de la fecha 29 de LaLiga Santander. El conjunto merengue enfrentará al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 2 de la tarde y con la transmisión de DIRECTV Sports. Será el último partido antes de encarar la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR