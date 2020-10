Como suele pasar en cada mercado de fichajes, Real Madrid y Barcelona están listos para competir por una nueva estrella del fútbol mundial. Esta vez no se trata de un jovencito que empieza a deslumbrar a Europa, sino de un futbolista totalmente consagrado que juega en la Premier League: Bruno Fernandes.

Según el rotativo inglés ‘Daily Mail’, el portugués no se encuentra a gusto en el Manchester United a pesar que no lleva ni un año en Old Trafford. Semejante situación ha puesto en alerta tanto al Real Madrid como a Barcelona de cara al mercado de verano de 2021.

“El Barcelona y el Real Madrid ya están listos para iniciar la batalla por fichar a la superestrella del Manchester United”, informa el citado medio sobre Bruno Fernandes, quien tiene un estilo de juego que agrada a los grandes del fútbol español, agrega el ‘Daily Mail’.

Real Madrid y Barcelona estarían siguiendo de cerca el presente de Bruno Fernandes en el Manchester United. Tras el mal arranque de temporada, el portugués es uno de los más afectados, por lo que no descarta un cambio de aires para la próxima temporada.

Bruno llegó al Manchester United hace unos meses.

Molestia en el Manchester United

Tras la goleada (6-1) que el Manchester United sufrió a manos del Tottenham por la Premier League, el diario inglés ‘Mirror’ reveló un altercado en el vestuario del equipo mancuciano. El incidente tuvo como protagonista a Bruno Fernandes.

De acuerdo al citado medio, el atacante portugués armó una bronca en el vestuario del United al finalizar el primer tiempo del partido. Para ese entonces, los ‘Spurs’ ganaban 4-1, dejando una gran desazón en el rival de turno.

Golpeado por la paliza que Manchester United venía sufriendo, Bruno Fernandes entró al camarín recriminando a sus compañeros por el resultado e insinuando que la táctica empleada aquel domingo en Old Trafford era la equivocada. Solkjaer no quedó contento con la actitud del luso y lo cambió para el segundo tiempo.





