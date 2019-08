Y hace 20 días lo quería echar: Zidane da el 'campanazo' con Gareth Bale de titular ante Celta de Vigo

Para el Real Madrid vs Celta de Vigo , Zidane ha decidido poner Gareth Bale de titular para el choque en el Municipal de Balaídos por la fecha 1 de LaLiga Santander. A pesar de que hace un par de semanas pidió públicamente su salida, 'Zizou' ha decidido apostar por el galés después de perder a Eden Hazard por lesión a última hora.



También formará en el primer once de la temporada el brasileño Vinicius. Actuará como compañero de Bale y Benzema en la línea de ataque, con Casemiro, Modric y el alemán Kroos en el centro del campo.



La baja por sanción de Carvajal obliga a Zidane a situar a Odriozola en el lateral derecho de una línea defensiva que completarán Sergio Ramos, Varane y el brasileño Marcelo.



En la alineación del Celta de Vigo no hay demasiadas sorpresas. Escribá únicamente tenía dudas en el centro del campo y en el acompañante de Néstor Araujo en el centro del campo. Para la medular apuesta por el joven Fran Beltrán, así que Pape Cheikh arrancará en el banquillo; atrás David Costas formará pareja con el mexicano.



El resto es lo esperado: Rubén Blanco en la portería; Kevin Vázquez y Olaza ocuparán los laterales. Lobotka y Beltrán actuarán en la medular, con Denis Suárez tirado a la banda izquierda y Brais Méndez a la derecha. El uruguayo Gabriel "Toro" Fernández actuará junto a Iago Aspas en punta.



