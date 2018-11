Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA este domingo 11 de noviembre desde el estadio de Balaídos por la fecha 12 de la Liga Santander 2018. El partido, programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana), será transmitido LIVE TV para toda América Latina a través de la señal de ESPN y Movistar Partidazo si estás en España.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Celta de Vigo.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: horarios y canales del partido

Perú: 2:45 p.m. (ESPN 2)

México: 1:45 p.m. (ESPN)

Colombia: 2:45 p.m. (ESPN)

Ecuador: 2:45 p.m. (ESPN)

Chile: 4:45 p.m. (ESPN)

Argentina: 4:45 p.m. (ESPN)

Brasil: 4:45 p.m. (ESPN)

España: 8:45 p.m. (Partidazo de Movistar+)

Entre las bajas del equipo merengue se encuentra Raphael Varane. El internacional francés de 25 años volvió a los entrenamientos el sábado, pero se estimó que era demasiado pronto para volver al terreno de juego.



Varane sufrió una lesión muscular en los aductores del muslo derecho en el Clásico de Liga contra el Barcelona, a finales de octubre. El lunes volvió a correr y este sábado se ha reincorporado a los entrenamientos con el resto del grupo, al igual que el brasileño Marcelo.



Igualmente, Dani Carvajal, Marcelo, Jesús Vallejo y Mariano se encuentran en la enfermería. A ellos se les suma el descarte de Marcos Llorente por decisión técnica.

Así llega el Real Madrid para enfrentar al Celta de Vigo por Liga Santander

La filosofía de Solari no se ha modificado desde que dio el salto al primer equipo desde el Castilla. El técnico argentino ha encarado cada duelo pensando "partido a partido", para ir cosechando victorias que lo asienten definitivamente en el puesto. Solo piensa en el Celta y en encontrar el camino para vencer.



"Cada partido es definitivo por muchas cosas, sobre todo porque si pierdes puntos luego no se pueden recuperar, solo podemos ver mañana, yo me enfoco en eso. Trabajo de más largo plazo no nos corresponde, queda fuera del rol de los que estamos cerca del campo", manifestó en rueda de prensa.



"Mi idea es la misma que la de todos los entrenadores, hacerlo lo mejor posible para ganar mañana. Tengo claro que el fútbol es de los futbolistas, les pertenece y así va a ser siempre", añadió trasladando la responsabilidad y el brillo a los futbolistas sin asumir mérito por la racha de tres victorias consecutivas.