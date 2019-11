Este sábado 30 de noviembre, Real Madrid se enfrentará al Alavés en el Estadio de Mendizorroza por LaLiga Santander. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del certamen, arrancará a las 07:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play. En España, por otro lado, comenzará a las 13:00 horas vía Mitele Plus, Movistar+ y Movistar LaLiga.

Además, no olvides que Depor, desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Real Madrid vs. Alavés por LaLiga Santander, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles importantes para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El conjunto de Zinedine Zidane, con 28 puntos y en el segundo lugar de la tabla por detrás del Barcelona (1° también con 28, pero con mejor diferencia de gol), sabe que sumar de a tres es importante y, debido a ello, agotará esfuerzos para quedarse con la victoria de visita.

Real Madrid, que venció 3-1 a la Real Sociedad en la jornada anterior de LaLiga Santander, atraviesa por un buen momento futbolístico; sin embargo, a inicios de semana, se quedó con un resultado ‘amargo’, pues el PSG le acabó empatando 2-2 en el Santiago Bernabéu por Champions League.

Dicha igualdad le permitió al club asegurar el pase a los octavos de final del certamen continental, pero lo marginó de toda posibilidad de adueñarse del primer lugar del Grupo A, algo que también formaba parte de los objetivos del plantel.

Por si fuera poco, en aquel partido, Eden Hazard sufrió una contusión perimaleolar externa en su pierna derecha, de acuerdo a un comunicado del Real Madrid. Si bien el equipo blanco no ha indicado el tiempo exacto que le tomará recuperarse, lo más probable es que el futbolista no esté ante el Alavés.

Quien sí podrá estar frente a los albiazules es Karim Benzema, autor de los goles ante el PSG y, de momento, máximo artillero de LaLiga Santander con 10 tantos.

Alavés, por otro lado, afrontará el compromiso con el Real Madrid tras haber logrado su primer triunfo fuera de casa en la temporada ante el Eibar (2-0) en la jornada pasada de la competición doméstica, y encadenar dos victorias consecutivas.

Teniendo 18 puntos en el bolsillo y ubicándose muy lejos de los primeros lugares de la tabla, el equipo comandado por Asier Garitano está obligado a sumar de a tres.

Para el choque con el Real Madrid, el Alavés recuperará a jugadores importantes como Víctor Laguardia y Manu García, que no pudieron jugar por acumulación de amonestaciones en Ipurúa.

¿En qué estadio se disputará el partido entre Real Madrid vs. Alavés?

El partido entre Real Madrid vs. Alavés por la fecha 15 de LaLiga Santander se jugará en el Estadio de Mendizorroza. Este escenario deportivo puede albergar aproximadamente 19,840 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Alavés

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema y Gareth Bale.

DT: Zinedine Zidane

Alavés: F. Pacheco, R. Duarte, R. Ely, Laguardia, Martín Aguirregabiria, T. Pina, Wakaso, Manu García, A. Vidal, Burke y Lucas Pérez.

DT: Asier Garitano.

Real Madrid vs. Deportivo Alavés: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 13:00 horas vía Mitele Plus, Movistar LaLiga y Movistar+

México: 06:00 horas en Ciudad de México vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 09:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 09:00 horas en Brasilia vía FOX Premium

Colombia: 07:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 09:00 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 07:00 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 09:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 09:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 10:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 10:00 horas vía ESPN y ESPN Play

¿Qué es el Real Madrid?

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido como Real Madrid, es una institución deportiva con sede en Madrid, España, que ha sido ‘casa’ de jugadores de talla mundial, como Alfredo Di Estéfano, Raúl González, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Identificado con el color blanco, destaca por haber logrado innumerables títulos importantes a lo largo de su historia, como 13 Champions League, 33 Ligas, 4 Mundiales de Clubes y 3 Intercontinentales. Además, tiene en sus vitrinas la distinción de la FIFA como el mejor del Siglo XX.

Apodos: ‘Blancos’, ‘Merengues’ y ‘Casa Blanca’

Presidente: Florentino Pérez

Entrenador: Zinedine Zidane

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha de fundación: 6 de marzo de 1902

Últimos partidos del Real Madrid

02/11/19 | Real Madrid 0-0 Real Betis | LaLiga Santander

06/11/19| Real Madrid 6-0 Galatasaray | Champions League

09/11/19 | Eibar 0-4 Real Madrid | LaLiga Santander

23/11/19 | Real Madrid 3-1 Real Sociedad | LaLiga Santander

26/11/19 | Real Madrid 2-2 PSG | Champions League

¿Qué es el Deportivo Alavés?

El Deportivo Alavés, más conocido como Alavés, es un club de fútbol con sede en la ciudad de Vitoria, España, que es identificado por sus colores azul y blanco.

Esta institución deportiva regresó a la Primera División desde la temporada 2016-2017, teniendo, entre sus máximos logros, los subcampeonatos de la Liga de Europa (actual Europa League) en 2000/2001 y de la Copa del Rey 2016/2017.

Apodos: ‘Babazorros’, ‘El Glorioso’ y ‘Albiazules’

Presidente: Alfonso Fernández de Trocóniz

Entrenador: Asier Garitano

Estadio: Estadio de Mendizorroza

Fecha de fundación: 23 de enero de 1921

Últimos partidos del Alavés

25/10/19 | Villarreal 4-1 Deportivo Alavés | LaLiga Santander

29/10/19 | Deportivo Alavés 1-1 Atlético de Madrid | LaLiga Santander

03/11/19 | Osasuna 4-2 Deportivo Alavés | LaLiga Santander

09/11/19 | Deportivo Alavés 3-0 Real Valladolid | LaLiga Santander

24/11/19 | Eibar 0-2 Deportivo Alavés | LaLiga Santander

