Zidane vuelve a revolucionar su once: así forma el Real Madrid ante Eibar en el Bernabéu por Liga Santander

Real Madrid enfrenta este sábado al Eibar por la fecha 31 de LaLiga Santander 2019 en el Santiago Bernabéu y respecto al once, el entrenador Zinedine Zidane ha vuelto a revolucionar su once inicial, del que ha descartado a Marcelo y Toni Kroos.



Keylor Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Reguilón, Modrić, Valverde, Isco, Asensio, Bale y Benzema son los once jugadores de Real Madrid que buscará un triunfo en casa luego de la derrota de mitad de semana ante Valencia.

Respecto al Eibar, este es la alineación que el entrenador José Luis Mendilibar: Dmitrovic; Cucurella, Oliveira, Ramis, Cote; Escalante, Jordán, Sergio Álvarez, De Blasis, Pedro León y Sergi Enrich.

