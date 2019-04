¡Escándalo! El Real Madrid se llevó una pitada monumental del Bernabéu a la llegada del descanso  [VIDEO]

Tras el final del primer tiempo entre Real Madrid vs Eibar , todos los jugadores merengues se ganaron los silbidos de su público por irse al vestuario con el 1-0 en contra. Como ha pasado en las últimas semanas, el equipo de Zidane ha dejado ver su peor cara y sus hinchas no perdonaron.



Tal como se ve en las imágenes, cuando el árbitro dio por terminado el primer tiempo, los silbidos de los hinchas del Real Madrid no tardaron en caer por las gradas del Bernabéu. La desidia de los blancos ante el Eibar no pasó desapercibida por los seguidores.

Recordemos que Real Madrid cayó a mitad de semana con el Valencia en un partido en el que demostró varias falencias defensivas. Tras una noche para el olvido, el Real Madrid, necesita reponerse ante el Eibar para seguir en la pugna por clasificar a la Champions League del próximo año.



El Real Madrid empezó el partido ante Eibar con este once: Navas, Odriozola, Nacho, Reguilon, Varane, Modric, Isco, Asensio, Benzema y Bale.



