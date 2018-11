El Real Madrid vs Eibar , en partido por la fecha 13 de la Liga Santander , no empezó de la mejor forma para Santiago Solari en su debut como DT principal del equipo blanco. A los 16 minutos y tras un gran suspenso, Escalante marcó el gol del 1-0 del partido.



Tal como dejan ver las imágenes del partido Real Madrid vs Eibar, Ceballos perdió la pelota en el área rival y el equipo azulgrana empezó la contra para marcar el primer gol ante su gente. Cucurella se lució con una gran corrida y dio el pase antes del remate final.



Escalante se encontró con la pelota al filo de la linea del arco de Real Madrid y pese a la primera intervención de Courtois, este finalmente no pudo contener el balón. Aunque en un primer momento se creyó que había offside, el VAR dio cuenta que el gol del Eibar fue legal.



Real Madrid empezó este partido de Liga Santander con: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos; Marco Asensio, Gareth Bale y Benzema. Mientras que el Eibar alineó con: Riesgo; Rubén Peña, Paulo Oliveira, Ramis, Cote; Orellana, Escalante, Jordán, Cucurella; Enrich y Kike García.