Real Madrid mete miedo: el 'bombazo' de Solari en la convocatoria ante Espanyol que pocos esperaban

Gareth Bale es la gran novedad de la convocatoria de Santiago Solari para el encuentro de Liga Santander 2019 del Real Madrid vs Espanyol , integrando una convocatoria de 20 jugadores en la que aún no entran Marco Asensio y Mariano, con descanso para Álvaro Odriozola.



Bale regresa recuperado de su último problema en el sóleo, tras lesionarse en el primer partido de 2019, el 3 de enero ante el Villarreal. Se ha perdido seis encuentros, tres de LaLiga Santander y tres de Copa del Rey.



Con las bajas por lesión de Keylor Navas y Jesús Vallejo, Solari concede descanso a Odriozola, descarta por decisión técnica a Fede Valverde y aún no ve en sus mejor tono físico a Marco Asensio y Mariano Díaz, una vez recuperados de sus lesiones y tras regresar a la dinámica de grupo a finales de semana.



Jugador: Gareth Bale / Club: Real Madrid. (Getty) Bale vuelve a una convocatoria de Real Madrid. (Getty)

La lista de convocados de la que habrá dos descartes finales la integran: Courtois, Luca Zidane, Altube, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Marcos Llorente, Kroos, Ceballos, Modric, Isco, Brahim, Isco, Lucas Vázquez, Bale, Vinicius y Benzema.

Más detalles del partido

El Real Madrid vs Espanyol, programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y española a las 8:45 p.m.), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2 y Movistar Partidazo si estás en España.



Real Madrid llega a este partido de Liga Santander 2019 como cuarto de la tabla de posiciones con 36 puntos y tras una victoria en casa por 2-0 ante Sevilla. Mientras que el Espanyol marcha en el puesto 13 de la competición con 26 puntos. Los catalanes vienen de una derrota por 3-0 ante Eibar.



Fuente: EFE