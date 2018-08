Real Madrid vs Getafe chocan este domingo 19 de agosto por la fecha 1 de la Liga Santander 2018-19 en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo está programado para las 3 y 15 de la tarde (hora peruana y 10:15 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports. beIN Sports La Liga te llevará el duelo si estás en España.

Tras una decepcionante presentación oficial ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, en la que cayó por 4-2 y perdió el título , el Real Madrid se alista para un partido en que el está obligado a sacar un triunfo para así instalar la tranquilidad en su hinchada, preocupada por la ausencia de un goleador como el que fue Cristiano Ronaldo por nueve temporada seguidas.

PAÍS HORA CANAL Perú 15:15 DirecTV Sports México 15:15 Colombia 15:15 DirecTV Sports Ecuador 15:15 DirecTV Sports Chile 17:15 DirecTV Sports Argentina 17:15 DirecTV Sports España 22:15 beIN LaLiga y LaLiga TV (Bar) Islas Canarias 21:15 beIN LaLiga

Para el partido de Liga Santander ante Getafe, Real Madrid tendrá disponibles a todas sus figuras. Llega a este encuentro con nueve victorias consecutivas acumuladas sobre el rival de turno, que no sabe lo que es ganar a los blancos desde agosto de 2012. Sin embargo, los 'Azulones' tienen la esperanza de que esta vez la historia sea distinta.



José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que el Real Madrid "siempre es favorito" en este tipo de derbis, "antes y después" de Cristiano Ronaldo, "un grandísimo jugador" que no cambia "la esencia de una plantilla parecida".

"Ya no pensamos en la temporada pasada que es historia y esta será muy exigente. Empezamos con el Real Madrid, un grande de siempre al que no le resta potencial haber tenido un resultado malo el miércoles en la Supercopa", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.



El Real Madrid vs Getafe por Liga Santander 2018-19 estará a cargo del juez Xavier Estrada Fernández, quien ha dirigido 291 partidos oficiales. Ha mostrado 1543 tarjetas amarillas (5'3 amonestaciones por partido) y 79 tarjetas rojas (52 por doble cartulina amarilla y 27 de manera directa).