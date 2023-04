Con una liga casi definida con el FC Barcelona consolidado en lo más alto de la tabla de posiciones, el Real Madrid deberá enfocarse en sus otros objetivos, como son la Copa del Rey y la Champions League. Sin embargo, Carlo Ancelotti deberá lidiar con algunos serios problemas de cara a su próximo duelo ante Girona. Y es que Karim Benzema se perderá por un golpe su undécimo partido del torneo local, algo que preocupa al comando técnico del estratega italiano, que se prepara para los retos que se avecinan en la cuadro ‘merengue’.

En las diez anteriores ausencias, el conjunto blanco se vio severamente perjudicado, dejando escapar hasta ocho puntos. Esto último fue aprovechado por el elenco culé, que actualmente mira a todos desde arriba con once unidades de ventaja sobre el segundo lugar.

De los 50 partidos que disputó Real Madrid en la presente campaña, su referente goleador se ha perdido diez de LaLiga Santander, dos en la Fase de Grupos de la Champions League, la semifinal del Mundial de Clubes y el debut en la Copa del Rey. En cuanto a números, el ‘Gato’ ha perdido un 35% de los partidos en el torneo doméstico.

Por este motivo, la situación de Karim Benzema ha generado preocupación en las oficina del Santiago Bernabéu. Incluso, no se descarta que la directiva intente contratar a otro atacante para la próxima temporada. El francés, probablamente, renueve su contrato por una campaña más (hasta 2024), pero su releveo podría llegar muy pronto.

Ancelotti no cree que el Barça sea superior en LaLiga

Apesar de la victoria sobre el Celta de Vigo (2-0), el Real Madrid no pudo acercarse a la punta de LaLiga Santander debido a que el FC Barcelona también hizo su tarea y derrotó a Atlético de Madrid (1-0). Sin embargo, por más que para algunos los once puntos que separan a los ‘blancos’ de los catalanes sea una cifra difícil de remontar, Carlo Ancelotti tiene las cosas claras y manifestó que no cree que exista esa diferencia entre un equipo y otro.

En la rueda de prensa previo al partido frente al Girona por la trigésima primera jornada del campeonato español, el estratega italiano compareció con los medios de comunicación y habló sobre el presente que vive su equipo. Dentro de eso, se refirió a la distancia que los separa del conjunto dirigido por Xavi Hernández.

“Si hablamos de la calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia y se ha visto en los partidos que hemos jugado entre nosotros. Somos dos equipos muy igualados y la distancia viene de pequeños detalles. Queremos recortarla”, sostuvo ‘Carletto’.





