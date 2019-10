El madridismo se ilusiona: los números de Areola son mejores que los de Courtois

► "No es el único responsable": Zidane sale en defensa de su portero titular y arremete contra su defensa



Minuto 8. Un contragolpe bien gestado por Brujas que encontró a la defensa del Real Madrid mal parada. Un pase a profundidad para Tau y éste asistió a Dennis. El delantero nigeriano tuvo problemas para definir, pero más las tuvo Courtois para evitar el gol. Minuto 39. Modric la pierde en salida y otra vez Dennis, con algunos problemas, terminó definiendo bien sobre el portero belga. Era el octavo gol que recibía de forma oficial desde que comenzó la temporada.

El presente de Courtois se volvió el tema principal del madridismo, acentuado por la partida de Keylor Navas al PSG, pues se esperaba que sin la presencia de uno de los iconos del Madrid en los últimos años, el belga podría retomar el nivel que mostró en el Atlético de Madrid o Chelsea. Pero no.

Paralelamente, Alphonse Areola , el jugador que llegó por el costarricense comenzó a tomar protagonismo. Llegó para ser suplente y él lo sabía, así que debía aprovechar cada oportunidad que se le presentase. Ha jugado 134 minutos y mantiene su valla invicta.

Y si se quiere ver su estadística desde que arrancó la temporada (pues jugó cuatro partidos con el PSG), el francés encajó tres goles, pero todos fuera de casa. Es decir, no ha recibido goles cuando fue titular tanto en el Parque de los Príncipes como en el Santiago Bernabéu, un hecho que se ha convertido en proeza de este Madrid. Esa seguridad podría acarrear a toda su defensa.

Zidane defiende a Courtois

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid, defendió a Thibaut Courtois al asegurar que " no es el único ni el principal responsable " de la mala primera mitad ante el Brujas, en la que el portero belga encajó dos tantos y fue silbado por la afición madridista, y admitió que le dio la titularidad conociendo que tenía molestias.

" Lo importante es cómo se sienta Thibaut, y no es el único ni el principal responsable de lo que pasó en la primera parte ante el Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero no el único responsable. En el Real Madrid no hay derecho a cometer ningún error. Estamos obligados a marcar goles y siempre se nos va a criticar. Si mañana es un partido entre el primero y el segundo, significa que no lo hemos hecho tan mal ", declaró 'Zizou'.

