Real Madrid vs. Granada se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 6 de febrero por fecha 23 de LaLiga Santander 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Granada.

El líder de LaLiga Santander debe responder a los síntomas de debilidad mostrados tras sumar cuatro de los nueve últimos puntos y caer eliminado de la Copa del Rey, sin sus dos referentes goleadores, Karim Benzema y Vinícius Junior, ante un Granada reforzado que quiere extender el mal del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante rivales de la zona baja de la clasificación.

Real Madrid vs. Granada: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 DIRECTV Sports Colombia 15:00 DIRECTV Sports Ecuador 15:00 DIRECTV Sports Argentina 17:00 DIRECTV Sports Uruguay 17:00 DIRECTV Sports Chile 17:00 DIRECTV Sports México 14:00 SKY Sports España 21:00 Movistar, LaLiga TV BAR

En la previa del partido, Carlo Ancelotti aceptó de buen grado la crítica que ha recibido tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey, reconoció que con sus decisiones “a veces aciertas y otras te equivocas” y confesó que se siente “más vivo” cuando encara malos momentos.

A la frase popular ‘la derrota tiene cien padres pero la derrota es huérfana’, respondió Ancelotti con buen talante, tras sentir que es el único señalado del encuentro perdido en San Mamés que costó el primer título del curso.

“Es verdad pero estoy acostumbrado, tengo tanta ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, agradezco que me critiquen porque me tiene más vivo”, dijo en rueda de prensa.

“Estoy acostumbrado a esto, a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid. Siempre tienes que tomar decisiones, a veces aciertas y otras te equivocas. Es bastante normal en nuestro trabajo, nada nuevo”, añadió.

De las decisiones que tomó por las ha sido criticado, Ancelotti enfocó la de hacer jugar de titular al brasileño Vinícius con el cansancio que arrastraba pero no la ausencia de minutos a Eden Hazard ni Gareth Bale.

“He arriesgado un poco con Vinícius creo, lo podía poner la segunda parte. Lo podemos hablar pero el jugador es verdad que sabía que estaba un poco cansado pero creía que podía aportar al equipo. Se puede opinar por la presencia de Vinícius, del resto hay poco que decir, puse a Casemiro y Rodrygo que no habían jugado, y la elección de delantero centro busque gente rápida y luego cambié con Isco”, explicó.





