Real Madrid vs. Granada: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por LaLiga Santander?

Este sábado 5 de octubre, el Santiago Bernabéu será escenario del duelo entre Real Madrid y Granada por la fecha 8 de LaLiga Santander. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 09:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes, mientras que en España el partido arrancará a las 16:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus.

Depor , desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Real Madrid vs. Granada por LaLiga Santander , con los goles, jugadas polémicas, estadísticas y todo lo que necesitas conocer para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

(AFP) Real Madrid empató 0-0 con Atlético de Madrid por la fecha 7 de LaLiga Santander. (AFP) AFP

Tras el agridulce empate 2-2 con Club Brujas por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League , el equipo dirigido por Zinedine Zidane está mentalizado en alegrar a su afición logrando un nuevo triunfo en el certamen doméstico.

Sobre todo teniendo en cuenta que el último compromiso que tuvo en LaLiga Santander también terminó en igualdad: 0-0 con Atlético de Madrid , resultado que sirvió para que el conjunto merengue llegue a los 15 puntos en 7 jornadas disputadas y se ubique, de momento, en la cima de la tabla.

Sin embargo, ello no le transmite mucha tranquilidad a Real Madrid , pues ahora se medirá con un Granada que atraviesa un buen presente, al punto de estar, por ahora, en el segundo casillero con 14 unidades y no conocer la derrota desde la jornada 2 del certamen doméstico, cuando perdió contra el Sevilla (2-0).

(AFP) Granada venció 1-0 a Leganés por la fecha 7 de LaLiga Santander. (AFP) AFP

Desde entonces el elenco comandado por Diego Martínez Penas ha mostrado un fútbol que le ha permitido superar a equipos importantes, como el Espanyol (3-0) y el Barcelona (2-0).

Precisamente su último buen resultado lo registró en la fecha 7 de LaLiga Santander : victoria 1-0 ante el Leganés , por lo que el Granada afrontará el compromiso con el Real Madrid sumamente motivado.



¿Dónde se jugará el Real Madrid vs. Granada por LaLiga Santander?

El partido entre Real Madrid vs. Granada por la fecha 8 de LaLiga Santander se jugará en el Santiago Bernabéu. Este escenario deportivo puede albergar 81,044 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Granada

Real Madrid : T. Courtois, Nacho, S. Ramos, R. Varane, D. Carvajal, Casemiro, Eden Hazard, T. Kroos, James Rodríguez, G. Bale y K. Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Granada : Rui Silva, V. Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva, Y. Herrera, A. Montoro, J. A. R. Díaz, R. Azeez, D. Machís y Soldado.

DT: Diego Martínez Penas.



¿Dónde y cómo seguir en vivo el Real Madrid vs. Granada por LaLiga Santander?

Perú: 09:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

España: 16:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y Mitele Plus

México: 09:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 11:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 11:00 horas (en Brasilia) vía ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: 09:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 11:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 09:00 horas (en Quito) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 11:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Venezuela: 10:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 10:00 horas horas vía Tigo Sports Bolivia



Últimos partidos del Real Madrid

18/09/19 | PSG 3-0 Real Madrid | Champions League

22/09/19 | Sevilla 0-1 Real Madrid | LaLiga Santander

25/09/19 | Real Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santander

28/09/19 | Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

01/10/19 | Real Madrid 2-2 Club Brujas | Champions League



Últimos partidos del Granada

01/09/19 | Espanyol 0-3 Granada | LaLiga Santander

15/09/19 | Celta de Vigo 0-2 Granada | LaLiga Santander

21/09/19 | Granada 2-0 Barcelona | LaLiga Santander

24/09/19 | Real Valladolid 1-1 Granada | LaLiga Santander

28/09/19 | Granada 1-0 Leganés | LaLiga Santander



