''Estamos mejor que hace dos meses'': Zidane, optimista por el presente del Real Madrid en la temporada

A mal tiempo, buena cara. Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , hizo un análisis optimista de su equipo respondiendo a las críticas por un mal inicio de la Champions League, aseguró que están "mejor que hace dos meses" y que serán "mejores tras el parón" tras recordar que, en LaLiga, son líderes.



"Mañana juega el primero contra el segundo, eso significa todo", dijo en sus primeras palabras con un mensaje que recalcó en su última respuesta en francés. "Si mañana es un partido entre el primero y el segundo significa que no lo hemos hecho tan mal", resaltó. Fue la respuesta de Zidane ante las críticas por la falta de regularidad de su equipo tras empatar con Brujas por Champions.



"No sé si entender algunas cosas, pero no estoy aquí para eso. Nosotros sabemos la situación y no estamos tan mal como lo que se habla fuera, pero esto es el Real Madrid y no va a cambiar nada diga lo que diga. Por eso nos centramos en lo que podemos hacer en el campo. Tenemos un partido mañana para seguir siendo primeros", expresó el DT francés.



Como se recordará, el Real Madrid se mide al Granada, "un equipo que está haciendo una buena temporada", y ante el que quieren "hacer un buen partido" pese a que han tenido poco tiempo para recuperar tras el desgaste en competición europea. "Ante el Granada va a ser igual, ante un equipo que viene a sumar. Estamos mejor que hace dos meses y vamos a ser mejor tras el parón, seguro", insistió Zidane.



Nuevos dolores de cabeza en el Real Madrid

El último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Granada en la octava jornada dejó la mala noticia para Zidane de la ausencia de Marcelo, que en caso de no estar disponible para el partido le dejaría sin laterales izquierdos, con el francés Ferland Mendy y Nacho lesionados. El brasileño había regresado en la segunda parte del encuentro del pasado martes por Champions y hoy no completó la sesión con sus compañeros.



Zidane no puede contar con el francés Ferland Mendy por una rotura muscular y perdió ante el Brujas al jugador comodín de su defensa, Nacho Fernández, por una lesión de rodilla. Solo disponía de Marcelo y si el brasileño no estuviese disponible para jugar tendrá que improvisar con algún jugador del Castilla o cambiando la posición a algún futbolista de la primera plantilla.



