Real Madrid vs. Huesca (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 10:15 a.m.) por la fecha 15 de la Liga Santander en el estadio El Alcoraz desde las 10:15 a.m. y con transmisión de DirecTV Sports.





Real Madrid vs. Huesca: horarios en el mundo

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

El duelo entre los Real Madrid vs. Huesca será importante para el equipo de Santiago Solari, que busca subir en la tabla de posiciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Liga Santander.

Real Madrid se enfrentará por primera vez al Huesca en el estadio El Alcoraz. El conjunto blanco quiere sumar tres puntos contra el colero de la Liga Santander para escalar en la clasificación que lidera el Barcelona.

La 'casa blanca' tuvo actividad a mitad de semana en la Copa del Rey. El entrenador Santiago Solari decidió dar descanso a los jugadores que habitualmente son titulares para el encuentro frente al Melilla.

Isco Alarcón, Marco Asensio y Vinicius Junior brillaron a mitad de semana en el Santiago Bernabéu. Con sus actuaciones, los tres futbolistas ofensivos han reclamado un lugar entre los elegidos por el técnico argentino.

Las nuevas alternativas ya mencionadas se sumarán a Gareth Bale, Karim Benzema y Lucas Vázquez, quienes se perfilan como los titulares en el ataque para afrontar la visita a la casa del Huesca, recién ascendido para esta campaña.

Marcelo se recuperó de una lesión muscular y volverá a estar disponible en el equipo de Solari. Casemiro, Toni Kroos, Nacho Fernández, Sergio Reguilón y Mariano Díaz son los descartados por lesión.

A diferencia del Real Madrid, el Huesca fue eliminado de la Copa del Rey con una goleada de 4-0 propinada por el Athletic Club. La mala imagen que ha dejado el cuadro azulgrana viene desde la primera jornada de la Liga Santander, cuando consiguió su única victoria en el torneo frente al Eibar fuera de casa (2-1).

El Huesca no sabe lo que es ganar en el estadio El Alcoraz en lo que va de la campaña. Francisco Rodríguez, entrenador del primer equipo, trabaja arduamente para salir de la complicada situación y ahora tendrá una prueba difícil ante los blancos.

Real Madrid vs. Huesca: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.



Huesca: Jovanovic; Miramón, Pulido, Exteita, Insua; Aguilera; Gürler o "Chimy" Avila, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; "Cucho" Hernández.