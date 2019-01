Abandonó a los 78': Bale, el reproche de sus compañeros y el duro castigo que le espera en Real Madrid

En la previa del Real Madrid vs Leganés , por octavos de final de la Copa del Rey , prensa española informa que Gareth Bale es uno de los jugadores señalados en el vestuario. No por sus constantes lesiones, sino por un acto que no refleja los valores que el equipo merengue quiere impartir en la plantilla: solidaridad.



Y es que en la derrota del Real Madrid del fin de semana ante la Real Sociedad, Gareth Bale fue captado saliendo del estadio mucho antes de que acabara el partido. Según 'El Confidencial' de España la decisión del galés cayó muy mal entre sus compañeros.

"Sus propios compañeros le reprocharon esta actitud en la reunión que mantuvieron en el interior del vestuario el lunes", publica la citada fuente. Sin embargo, no es la única consecuencia que Gareth Bale deberá afrontar por haber abandonado el Bernabéu.



Siempre según la citada fuente, este tipo de actitudes no se toleran en Real Madrid y en las próximas horas, Gareth Bale recibirá una fuerte sanción económica. Además de la directiva y compañeros, el galés se ha puesto a la hinchada del equipo en contra. Todo mal para el crack.



Real Madrid tiene la chance de lavarse la cara por la derrota ante la Real Sociedad cuando este miércoles reciba en el Bernabéu al Leganés por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey . Los blancos quieren volver a ganar este título luego de cinco años de dominio absoluto del FC Barcelona.