El que faltaba en la fiesta: Karim Benzema marca el 4-0 del Real Madrid ante Leganés en el Bernabéu [VIDEO]

No podía estar ausente en la paliza de los 'blancos'. A falta casi de 20 minutos para el final del encuentro, Karim Benzema también se hizo presente en el marcador y anotó el 4 a 0 del Real Madrid frente a Leganés , en el Santiago Bernabéu por la fecha 10 de LaLiga Santander.



Los de Zidane no se durmieron y buscaron todo el segundo tiempo el cuarto tanto, que llegó gracias a una falta en contra de Luka Modric en el área. El croata reapareció luego de superar su lesión, e ingresó en lugar de Toni Kroos.



Benzema tomó el balón y no falló: envió el esférico al otro lado del portero y a celebrar.

Karim Benzema

Antes, en la primera parte, el Madrid se fue 3-0 arriba al descanso ante el Leganés.



Los blancos, que fueron muy superiores desde el arranque, se adelantaron con un gol del brasileño Rodrygo en el minuto siete tras rematar a placer una asistencia de Benzema.



Instantes más tarde ampliaría la renta Toni Kroos tocando un centro en el primer palo.



Por su parte Sergio Ramos fue el autor del tercero en el minuto 24 al transformar un penalti que previamente había fallado y el árbitro ordenó repetir.

