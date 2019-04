¡Zidane piensa en cambios! El técnico del Real Madrid reveló que jugadores se irán a final de temporada

Real Madrid , sin opciones de levantar un trofeo hasta el final de la temporada, solo se enfoca en el futuro. De hecho, Zinedine Zidane lo han manifestado antes de visitar al Leganés, pero no ha dado mayores detalles respecto a lo que pasará en la ‘Casa blanca’.

“Todos los jugadores que están aquí son buenos, lo único que digo es que cambios habrá, pero como no van a ser ahora, será al final, las cosas se sabrán al final de la temporada”, adelantó el francés en conferencia de prensa.

Eso sí, Zidane reveló que esperará el final del curso para conversar personalmente con los jugadores que saldrían deReal Madrid. “Voy a tener una charla, obvio, pero de momento no he hablado con ninguno porque estamos todavía jugando”, añadió.

‘Zizou’ también señaló que tiene futbolistas que son insustituibles en la plantilla. No obstante, prefiere guardar los nombres. “Sí, pero no lo voy a decir. Pero seguro, no vamos a cambiar a todos. Pero no lo digo”, explicó.

Por último, Zidane aseguró que el primer equipo está compuesto por jugadores que tienen mucho valor en el mercado. En caso salga alguno en el próximo curso, Real Madrid podrá obtener mucho dinero ante posibles ventas.

“Hay muchos jugadores para hacer caja. Son todos muy buenos, muchos clubes les quieren”, sentenció el entrenador del cuadro madridista, quien alista el choque frente a Leganés por la Liga Santander, este lunes.

► Messi no jugó pero sigue en lo más alto: así va la lucha por la Bota de Oro 2018/19 en Europa [FOTOS]



► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► ¡Incluso ya tienen su dorsal! Real Madrid va por delantero que quiere Barcelona para presionar a Benzema



► El contundente mensaje de Simeone sobre posible partida de Griezmann al Barcelona



►Real Madrid y el delantero que ficharía para que use la '7' de Cristiano Ronaldo