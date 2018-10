Increíble por donde se le vea. Los goles cayeron como baldazo de agua fría en el Real Madrid vs. Levante , al punto que los fanáticos asistentes al Santiago Bernabéu comenzaron a tirar silbidos para Julen Lopetegui y sus dirigidos. Primero un error de Varane, luego un penal cobrado por el VAR y después un insólito gol que falló Sergio Ramos. ¿Lo hacía antes? Difícil, pero el Real Madrid urge de goles en la presente temporada. Los falla todos.



A los 20 minutos del partido válido por LaLiga, Marco Asensio cobró un tiro de esquina, que fue pivoteado por Casemiro, a lo que Sergio Ramos le ganó la jugada a su rival, pero el arquero estuvo ahí para enviar el disparo otra vez al tiro de esquina. Mal cabezazo de Ramos, mala definición. Como dijimos, Real Madrid urge de goles en estos momentos. Urge de ello.



Real Madrid lleva más de seis horas sin anotar. Esto parece una pesadilla post salida de Cristiano Ronaldo. Los jugadores no encuentran la brújula, tras un buen arranque. Ahora todo es derrota, cero goles y un equipo no tiene manija.



Luego de este cotejo, Real Madrid se verá las caras ante Viktoria Plzen por la Champions League y luego visitará al Barcelona en el Estadio Camp Nou.