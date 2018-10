Real Madrid y Levante chocan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado por la novena fecha de LaLiga Santander desde las 06:00 a.m. en el estadio Santiago Bernabéu. Sigue la transmisión para toda América Latina a través de la señal de DirecTV 610 y beIN Sports en España.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Levante.



Real Madrid enfrenta la visita del Levante al estadio Santiago Bernabéu con la obligación de poner fin a su mala racha de cuatro partidos sin marcar un solo gol ni conseguir triunfos, en la primera crisis de Julen Lopetegui, que tiene hasta el clásico para revertir la situación.



Los próximos tres partidos serán claves para el futuro de Lopetegui. El inesperado desplome de su Real Madrid dejó dos derrotas (Sevilla y Alavés) y un empate (Atlético de Madrid) en Liga, más el partido perdido ante el modesto CSKA en Liga de Campeones.

Real Madrid vs Levante: horarios y canales del partido por la Liga Santander 2018 en el Bernabéu

Perú: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

México: 6:00 a.m. (Sky Sports)

Colombia: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

Ecuador: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

Chile: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

Argentina: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

Brasil: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

España: 1:00 p.m. (beIN LaLiga)

Cuatro resultados negativos consecutivos y ni un solo gol a favor encendieron las luces de alarma en la 'Casa blanca', donde se comenzó a cuestionar la figura del entrenador. Los duelos ante Levante, Viktoria Plzen y el gran clásico ante el Barcelona son las tres oportunidades para mejorar de las que dispone Lopetegui.

Recupera efectivos par ello, con la vuelta de jugadores de la importancia de Marcelo e Isco Alarcón, superadas sus lesiones y con opciones de titularidad; y la duda reside en el estado de dos de los atacantes titulares: Karim Benzema y Gareth Bale. El francés está recuperado de su pequeña lesión muscular pero con poco ritmo de entrenamiento. El galés viajó a su país para no jugar y ya ha tenido dos avisos musculares que le hicieron parar. Lopetegui mirará el calendario para decidir.

La única baja segura es la de Dani Carvajal, que por su lesión muscular dejará la banda derecha a Odriozola. Dudas por despejar por un Lopetegui que mide desgastes de sus jugadores en sus respectivas selecciones, radican en la presencia de Nacho o un Varane con poco descanso en el centro de la defensa, la apuesta por Dani Ceballos en el centro del campo o el primer partido de titular de Mariano.

El Levante, por su parte, visita al Real Madrid reforzado por las dos últimas victorias seguidas en Liga y con el buen recuerdo de la temporada pasada, ya que logró sacar un empate a uno y puso fin a una racha de siete derrotas ligueras consecutivas en el Santiago Bernabéu.

Su entrenador, Paco López, tiene las bajas por lesión de Coke Andújar y Nikola Vukcevic y prescindió por decisión técnica de Samu García, Antonio Luna, además de Borja Mayoral, que no puede jugar al estar cedido por el Real Madrid.

Aunque no lo quiso desvelar, el técnico del Levante podría mantener el sistema 3-5-2 utilizado en los dos últimos encuentros, tal y como ensayó en varios entrenamientos de la semana. De este modo, y pese a recuperar a Chema Rodríguez, los puestos de centrales estarían cubiertos por Erick Cabaco, Rober Pier y Sergio Postigo con David Remeseiro 'Jason' y Toño García en las bandas derecha e izquierda, respectivamente.

Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones del partido por la Liga Santander en el Bernabéu

Real Madrid : Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Isco, Marco Asensio y Mariano o Benzema.

Levante: Oier, Jason, Cabaco, Rober Pier, Postigo, Toño, Campaña, Prcic o Rochina, Bardhi, Morales y Boateng.

Fuente: EFE