El defensa del Real Madrid Nacho Fernández ha asegurado que “lógicamente” le afectará de manera personal la decisión sobre el futuro de Sergio Ramos, y ha afirmado que “lo mejor”, tanto para el capitán como para el club, es “que se quede” en el equipo, y ha advertido de que el Liverpool llegará “con ánimo de revancha” a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que inician este martes.

“Conozco a Sergio, está mal, a nadie le gusta estar lesionado en momentos como estos. Lo único que podemos hacer es animarle y que se recupere lo antes posible. Puedo hablar como compañero, amigo y madridista: lo mejor para el club, que se quede Ramos; lo mejor para Ramos, que se quede en el Real Madrid”, declaró en rueda de prensa.

Además, como central, “lógicamente” le afectará la decisión que tome el de Camas. “Que el Real Madrid renueve a Ramos, fiche a un central, a dos, a ninguno... hará que yo en verano tome decisiones con mi entrenador y con mi club. Son decisiones del club y luego yo tengo que tomar las mías personales. Me queda esta temporada y una más. Todavía no he hablado con el club de mi contrato, ahora estoy centrado en jugar y hacer las cosas bien”, señaló.

A pesar de todo, reiteró su deseo de “seguir jugando partidos con esta camiseta”. “Es algo especial, sobre todo cuando es el club de tu vida y al que has visto desde pequeño ganar grandes cosas. Mañana será una noche especial para seguir haciendo noches grandes. Tenemos mucha confianza e ilusión”, apuntó.

“Si las circunstancias se dan para que me retire en el Real Madrid, firmo ahora mismo; sería lo más bonito que me podría pasar. Me gusta ir temporada a temporada, cada verano me siento con el entrenador para tomar esa decisión. Si en un momento veo que las cosas están complicadas, tomaría otra decisión. Estoy donde quiero estar, en verano tomaré la mejor decisión”, continuó.

Su mejor temporada

En este sentido, también espera que se queden jugadores como Isco o Lucas Vázquez. “Como jugador de la casa y español, deseo que este tipo de jugadores permanezcan en el Real Madrid. Son situaciones que no dependen de nosotros. Que sea lo mejor para el Madrid, que es lo importante”, manifestó.

El central madridista también confesó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. “Se podría decir que sí. Llevo muchos partidos, pero si me tengo que quedar con una temporada, podría ser con esta. Me siento importante, feliz de jugar cada partido. Me siento con una confianza dentro del campo que, sinceramente, hacía tiempo que no sentía. Quiero aprovechar estos momentos, es un sueño estar aquí jugando”, expuso.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO