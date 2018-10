A horas del Real Madrid vs Melilla , Sergio Ramos , capitán del club blanco, publicó un mensaje en sus canales oficiales de las redes asumiendo la responsabilidad que tiene la plantilla por la crisis que vive el conjunto madridista y que le ha costado el puesto de entrenador a Julen Lopetegui.



"Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación. Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy. Hala Madrid", escribió Ramos junto a una imagen del viaje a Melilla.



El capitán de Real Madrid, muy activo habitualmente en las redes sociales, no dejó un mensaje de despedida a Lopetegui, como sí realizaron otros compañeros, y su primera publicación muestra el sentimiento de la plantilla y la intención de reaccionar con rapidez.

Y todo empieza precisamente este miércoles en la Copa del Rey. Sergio Ramos se encuentra en la primera lista de Solari y sería titular ante el Melilla. El Real Madrid no gana este torneo hace cuatro temporadas y desea que el 2018-19 signifique el fin de la mala racha.



La lista de convocados ante Melilla la integran: Keylor Navas, Courtois, Kiko Casilla, Odriozola, Sergio Ramos, Nacho, De la Fuente, Javi Sánchez, Reguilón, Casemiro, Fede Valverde, Marcos Llorente, Ceballos, Marco Asensio, Feuillassier, Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema y Cristo.



EFE