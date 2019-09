Ni Nacho ni Militao: el juvenil del Real Madrid que apunta 'robarse' la titularidad contra Osasuna

► Messi fue cambiado en el entretiempo del Barcelona vs Villarreal



Nada está dicho. La lesión muscular del francés Ferland Mendy, sumada a la baja del brasileño Marcelo por cervicodorsalgia, dejan a Zinedine Zidane con un problema en el lateral izquierdo ante Osasuna y Atlético de Madrid. Si bien es cierto que la primera opción del Real Madrid pasa por Nacho Fernández, Fran García -canterano del conjunto 'Merengue'- podría dar el 'batacazo' en el Bernabéu y sumar sus primeros minutos como titular.



La banda izquierda de Raúl González Blanco en el Castilla ofrece a Zidane dos opciones para tirar mientras Marcelo completa su proceso de recuperación. Son Fran García, que esta temporada está jugando como extremo pero se ha formado en la cantera blanca de lateral, y Javi Hernández, jugador que ocupa habitualmente el lateral izquierdo tras años de central.



El cuerpo técnico del Real Madrid analizará la evolución de Marcelo tras el encuentro ante Osasuna para valorar la fecha de su regreso. Mientras todo apunta a que el jugador elegido por Zidane será Nacho, que aún no ha disputado un solo minuto esta temporada y su último partido oficial fue el 19 de mayo, en la derrota ante el Real Betis en el Santiago Bernabeú en la última jornada de la pasada Liga.



Sin embargo, la opción de Fran García aún está ahí. Ojo, cabe recordar que la última vez que Nacho jugó titular de lateral izquierdo fue el 6 de octubre de 2018, en la jornada 8 de LaLiga Santander, con triunfo 1-0 ante el Alavés. La llegada del brasileño Militao le ha convertido en cuarto central y última opción para Zidane en el centro de la defensa.



Esto último ha provocado una caída en minutos respecto a temporadas pasadas de Nacho. Es más, como si fuera poco, las lesiones y su versatilidad pueden provocar su presencia en uno de los partidos grandes de la temporada, el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Zidane molesto por falta de laterales

El técnico francés Zinedine Zidane aseguró estar "molesto" pero no preocupado por la plaga de lesiones que sufre el Real Madrid , argumentó que no es por una mala preparación física y defendió a su equipo de trabajo, apuntando directamente a la cantidad de partidos que encara un futbolista como responsable.



La lesión de Mendy hace crecer el debate sobre la preparación de los jugadores del Real Madrid y Zidane salió al paso. "La preparación no ha cambiado", dijo. "Todos los preparadores físicos piensan en el bien del equipo, son gente muy válida y profesional que han ganado mucho", sentenció.

