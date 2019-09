Para qué te traje: Jovic falló lo imposible debajo del arco en el Real Madrid vs. Osasuna [VIDEO]

Luka Jovic llegó al Real Madrid en el último mercado de fichajes con la ilusión de ganarse un puesto en el 11 que manda Zinedine Zidane. Fácil no la ha tenido ya que al frente tiene un gran rival como Karim Benzema, aunque este miércoles fue titular en el partido que la 'Casa Blanca' enfrentó al complicado Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga Santander 2019.



En los primeros minutos del cotejo, Luka Jovic - quien tiene un contrato con Real Madrid hasta mediados del año 2025 - gozó de una inmejorable ocasión para abrir el marcador frente al Osasuna. La acción se dio a los 17' del primer tiempo y vino por el sector derecho.

Álvaro Odriozola, lateral del Real Madrid que empezó en lugar de Dani Carvajal, zafó la marca de dos rivales y mandó un centro. En un rebote, el portero visitante no pudo tomar la pelota y esta le quedó a Jovic, quien tenía todo el arco para celebrar. No obstante, el ex Eintracht Frankfurt de la Bundesliga mandó desviado su remate.

Tras este choque por el campeonato local de primera división, el Madrid de Zidane tendrá una dura prueba el sábado para seguir en los primeros puestos de LaLiga. Visitará al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Wanda Metropolitano.

Real Madrid vs Osasuna: la inmejorable acción que falló Luka Jovic. (DirecTV)

