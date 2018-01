El final de temporada pasada fue un regalo para Isco. Se marchaba James Rodríguez y Zidane lo alineaba como titular para la conquista de La Liga y la Champions League. Meses después, sin embargo, todo ha cambiado para un volante que mira cómo puede perder su titularidad de cara al Mundial de Rusia 2018. Con Bale recuperado, y también tomando confianza, Isco habría charlado con la directiva del Real Madrid como con Zidane para darles a saber una decisión que tomará en la siguiente temporada, si es que no cambian las cosas al respecto.



¿Qué espera Isco? Nada menos que ser titular en la serie de octavos de final de la Champions League frente al PSG. Su cambio, en el minuto 77 del partido ante el Leganés, parece haber sido una consigna que espera que no se repita este 14 de febrero, especialmente en un duelo que será como una ‘final’ para ambos equipos, así como para los seleccionadores, que verán un encuentro del más alto nivel en el último tramo de temporada en Europa.



Isco no quiere perder su puesto de cara al Mundial, como también lo mira el propio Marcos Asensio. Si para el inicio de temporada, ambos jugadores eran elogiados en el Real Madrid , ahora ni siquiera se los menciona, por lo que podrían tomar otro rumbo en España. Imposible quedar fuera de la nómina del entrenador Julián Lopetegui, pero sí irse al banco de suplentes.



De acuerdo a medios españoles, Isco decidirá irse al Real Madrid si es que la situación no cambia en las próximas semanas. Además de los rumores que colocan extremos en el Real Madrid para la siguiente temporada, Isco vería menos minutos de los que tiene en la actualidad. Así están las cosas entre él, Zidane y Florentino Pérez.