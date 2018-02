Aún queda algo de resaca de Real Madrid vs. PSG. No se trata solo de comentarios y críticas, sino también de estadísticas. Luego de la derrota del cuadro parisino ante el elenco de Zidane, un medio francés publicó una información que trae polémica. Ya no se trata de quien patea el penal, sino qué jugadores se asocian con quien. Y puede verse que ni Neymar ni Mbappé tratan de jugar con Cavani, quien curiosamente es el centrodelantero del equipo. Así son las cosas, de acuerdo a Late Football Club, la cuenta que publicó el tuit.



Como puede verse en la imagen, Neymar y Mbappé se dieron ocho pases entre los dos, mientras que con Cavani no se dieron un solo pase entre ellos. ¿Divorcio? Parece definitivo, a menos que sea una idea de juego de Unai Emery, quien ha preferido no hablar sobre esta situación que ha traído polémica en Francia tras la caída en el Santiago Bernabéu.



Unai Emery sobrevivió la temporada pasada a una paliza 6-1 ante Barcelona y a la pérdida del campeonato francés. No solo fue confirmado como técnico de PSG, sino que los dueños del club invirtieron 400 millones de euros en nuevos delanteros que debían compensar la fragilidad defensiva.



La apuesta está rindiendo dividendos en la liga francesa, que PSG lidera con 12 puntos de ventaja sobre el último campeón, Mónaco, después de 25 fechas.



El trío de delanteros de ensueño formado por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé hacen destrozos en Francia, pero la Liga de Campeones es otra historia.



Un año después del fiasco de Barcelona, Emery --un respetado estratega que sacó al Sevilla tres veces campeón de la Liga Europa-- tenía la oportunidad de redimirse en el duelo de octavos de final contra Real Madrid, el último monarca europeo.