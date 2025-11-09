Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga | Diseño: Christian Marlow
vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 12 de . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de DIRECTV si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el domingo 9 de noviembre desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en Estadio de Vallecas.

Real Madrid vs Rayo por LaLiga 2025 | VIDEO: ESPN
