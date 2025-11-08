Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 9 de noviembre, en el cruce correspondiente a la fecha 12 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio de Vallecas (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso buscarán una victoria que les permita mantenerse firmes en lo más alto de la tabla. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Madrid llega al encuentro con impulso anímico tras su contundente victoria por 4-0 frente al Valencia en la jornada anterior. El equipo de Xabi Alonso se mantiene como líder del campeonato, mostrando solidez en todas sus líneas y una clara propuesta ofensiva que lo mantiene como uno de los conjuntos más dominantes del torneo. La misión en Vallecas será sostener la regularidad y no ceder espacio a sus perseguidores.

La potencia ofensiva merengue sigue siendo su mejor carta. Con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como principales referentes en ataque, el Real Madrid apuesta por la verticalidad y la explosión por las bandas, mientras que Jude Bellingham continúa siendo clave en la generación de juego desde la zona media. El orden y la intensidad en la recuperación siguen marcando diferencias en el equipo blanco.

No obstante, el técnico español deberá estar atento a la gestión física del plantel. Algunas molestias y rotaciones podrían modificar el once inicial, especialmente en la zona defensiva, donde nombres como Trent Alexander-Arnold o Éder Militão han tenido una alta carga de partidos. La exigencia del calendario obliga a ajustar sin perder equilibrio.

Por su parte, el Rayo Vallecano atraviesa un momento más irregular en LaLiga, tras caer por 4-0 ante el Villarreal en su último partido del torneo. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez se encuentra en la zona media-baja de la tabla y necesita sumar para alejarse de la problemática del descenso. Vallecas, como es habitual, será un factor emocional importante para intentar incomodar al líder.

El plan del Rayo pasará por sostener la intensidad, presionar en bloque medio y aprovechar transiciones rápidas. Jugadores como Álvaro García y Unai López serán fundamentales para darle velocidad e ideas al equipo. Además, Augusto Batalla será pieza clave para sostener cualquier intento ofensivo del visitante con intervenciones decisivas.

En los antecedentes recientes, el Real Madrid ha logrado imponer condiciones con mayor frecuencia, aunque siempre que visita Vallecas encuentra un partido disputado, con alta intensidad y duelos físicos constantes. Este domingo, el choque volverá a presentar ese escenario, donde los detalles pueden inclinar la balanza.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Rayo?

El partido entre Real Madrid vs. Rayo se disputará en el estadio de Vallecas, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo?

El encuentro entre Real Madrid vs. Rayo está programado para este domingo 9 de noviembre desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 a.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a la 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:00 p.m.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Rayo?

