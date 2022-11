Real Madrid vs Rayo Vallecano [EN VIVO - EN DIRECTO - ONLINE] se enfrentan por la decimotercera jornada de LaLiga Santander de España. Las acciones se llevarán a cabo este lunes 7 de noviembre desde las 3 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Vallecas. Será DIRECTV Sports el canal que televise el duelo para todos los partidos de Latinoamérica. Solo en México las acciones podrán ser disfrutadas en Blue To Go y Sky HD. En España la transmisión está a cargo de Movistar. El equipo de Carlo Ancelotti está obligado a ganar luego del triunfo de Barcelona ante Almería el último sábado. Tres puntos significarán a los ’merengues’ continuar en lo más alto de la clasificación. Sigue el minuto a minutos, goles e incidencias en la web de Depor.





Real Madrid vs Rayo Vallecano: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Alaba, Carvajal, Mendy, Militão, Modrić, Kroos, Valverde, Asensio, Vinícius, Rodrygo.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Lejeune, Balliu, García, Catena, López, García, Valentín, Palazón, Comesaña, Camello.





Entrenamiento de Real Madrid antes de jugar con Rayo Vallecano. (Video: Real Madrid)





