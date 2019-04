Real Madrid vs. Rayo Vallecano: fecha, horarios y canales del partidazo en Vallecas por LaLiga Santander

Real Madrid y Rayo Vallecano se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports y beIN ONLINE TV por la trigésimo quinta jornada de LaLiga Santander 2019 desde el imponente Estadio de Vallecas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 13:45 horas en Perú y México.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Rayo.



Real Madrid vs. Rayo Vallecano: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m. | DirecTV Sports

México: 1:45 p.m. | DirecTV Sports

Colombia: 1:45 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 1:45 p.m. | DirecTV Sports

Chile: 3:45 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 3:45 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 3:45 p.m. | DirecTV Sports

España: 8:45 p.m. | DirecTV Sports y beIN Sports

El delantero francés Karim Benzema no completó junto al resto de sus compañeros el último entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, con el que Zinedine Zidane terminó de preparar la visita al Rayo Vallecano con las ausencias de los lesionados Sergio Ramos y Álvaro Odriozola.



Benzema, autor de los ocho últimos goles del Real Madrid, no saltó junto al resto de compañeros al césped del campo principal de la ciudad deportiva madridista. Después de jugar en el Coliseum Alfonso Pérez, el viernes se quedó en el interior de la instalaciones con una sesión de recuperación y el sábado no estuvo en la dinámica de grupo.



Zidane ofrecerá en su rueda de prensa la explicación de la ausencia de un jugador que hasta la fecha ha participado en todos los partidos de LaLiga Santander y ha jugador todos los minutos desde el regreso del técnico francés al banquillo.



El último entrenamiento antes de la visita al Rayo Vallecano se inició con los rondos de calentamientos y series de carrera. A puerta cerrada los jugadores del Real Madrid realizaron ejercicios de posesión y presión, afinaron puntería con series de remates a puerta y disputaron partidos en espacios reducidos.

Por su parte, el Rayo afronta el partido en un momento muy delicado. La contundente derrota sufrida en Sevilla (5-0) le hunde en la clasificación como colista y, a falta de cuatro jornadas para acabar la temporada, el equipo se aferra a un milagro sin confiar en las cuentas de las posibles combinaciones que le podrían salvar.



Con 28 puntos, la salvación la ve el Rayo a siete, con los 35 que tiene el Valladolid como decimoséptimo clasificado. Con esos números, una derrota, unido a otros resultados positivos de sus rivales directos, le podrían descender incluso esta jornada.



De esta forma, la única manera de aferrarse a una quimera es sumar una victoria que el Rayo no consigue contra el Real Madrid en Vallecas desde el 19 de febrero de 1997. Desde entonces nueve victorias del conjunto blanco, incluidas las últimas cuatro con Paco Jémez en el banquillo de los franjirrojos.



