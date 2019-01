Con cara de pocos amigos: así fue la llegada de Isco con al estadio tras saber su suplencia [VIDEO]

El volante español Isco Alarcón no fue considerado dentro del once inicial para el duelo entre Real Madrid y Betis por LaLiga Santander. El equipo 'merengue' compartió en su perfil de Twitter la llegada al Benito Villamarín y entre todos los jugadores se pudo observar a un Isco rendido que vio como jugadores con menos antigüedad como Vinicius y Fede Valverde sí entraban en el once.



Sobran las palabras. La cara de Isco lo decía todo. El jugador malagueño llegó con los auriculares puestos, escuchando música y mascando chicle. Pero los movimientos de su cabeza dejaban en evidencia que no estaba para nada cómodo con su nueva suplencia en el conjunto dirigido por Santiago Solari.



El delantero brasileño Vinicius Junior, pese a que no se entrenó en los últimos días por gripe, salió de titular en el Real Madrid en el partido de este domingo en el Villamarín, en el que Isco Alarcón sigue una jornada más en el banquillo. Los 'merengues' alinearon de entrada a Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Reguilón, Modric, Casemiro, Valverde; Vinicius y Benzema.



Hay que recordar que el Madrid viene de vencer a Leganés en la ida de octavos de final de la Copa del Rey a mitad de semana. Con esa motivación, el cuadro merengue se presenta en casa de Real Betis, y con la la inclusión de Vinicius en el equipo titular, lugar que ha tomado en reemplazo de Isco, relegado.