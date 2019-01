Enviado al banquillo: la decisión que ha tomado Isco con el Real Madrid de Solari

Ya no aguanta más. No está Bale ni Marcos Asensio, pero igual Santiago Solari lo envía al banquillo. Para él, el Real Madrid vs. Real Sociedad fue la gota que colmó el vaso. El ‘Indiecito’ prefiere darle la chance a una promesa como Vinicius Junior que enviar a un seleccionado español al campo de juego. El malagueño no aguanta más la relación con el técnico argentino y habría pedido su salida en el mercado de fichajes de invierno. Así es todo para él.



De acuerdo a medios españoles, antes del partido en el Bernabéu, Florentino Pérez y su cúpula preparaba ofertas para enviar a Isco como una especie de trueque. Una opción puede ser el Chelsea para llevarse ellos a Hazard al Santiago Bernabéu y otra puede ser enviarlo a Neymar, como moneda de cambio para que el pase del brasileño no sea tan costoso.



De todos, con indisciplinas y no tan en forma, el Real Madrid sabe que Isco no vale su cláusula de rescisión (700 millones de euros) ni mucho menos los 120 millones que podría sacarse por un jugador de sus cualidades en el mercado de fichajes. El Manchester City había preguntado por él en su momento, pero todo parece sombrío para el malagueño.



Real Madrid no tiene otra que vender a Isco, el jugador no tiene buena relación con el técnico y tampoco tiene minutos de juego, por lo que debe buscar una solución en este mes: venderle, cambiarlo por algún crack o definir el plan de cara a la siguiente temporada como moneda de cambio. Todo o nada por el malagueño en la actualidad.