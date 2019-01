De camerino: Willian José sorprendió al Real Madrid con golazo de penal a los dos minutos [VIDEO]

En el partido entre Real Madrid vs Real Sociedad , válido por la fecha 18 de LaLiga Santander 2019 en el estadio Santiago Bernabéu, Willian José ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores delanteros del torneo español al marcar el gol del 1-0 apenas a los dos minutos de juego.



Cuando los espectadores apenas terminaban de acomodarse, la Real Sociedad atacó por primera vez por derecha con Mikel Merino. Este fue derribado en el área por Casemiro y el árbitro del partido ni tuvo necesidad de ver el VAR para cobrar penal.



Como ya es habitual en el equipo donostiarra, Willian José tomó la pelota, Thibaut Courtois se estiró para detener el penalti lanzado por el delantero brasileño, pero no pudo evitar que el balón se cuele por la parte superior del arco.



"El penalti señalado a favor de la Real Sociedad (a los 75 segundos) es el más rápido jamás otorgado a un equipo que visita el Santiago Bernabéu en TODA la historia de La Liga", publicó en su cuenta de Twitter Mister Chip sobre el Real Madrid vs Real Sociedad.