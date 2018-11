Real Madrid y Real Valladolid se ven las caras en el Santiago Bernabéu por la fecha 11 de la Liga Santander este sábado 3 de noviembre. Santiago Solari dirigirá su primer partido al mando del equipo merengue con la esperanza de salir del mal momento en el que se encuentran. Podrás vivirlo por las pantallas de ESPN y BeinSports.

El 28 de mayo de 2005 disputaba Solari su último partido con el Real Madrid. Fue en La Romareda en la última jornada de Liga. En una etapa final en la que fue suplente, para encontrar su última aparición en el Santiago Bernabéu hay que remontarse siete jornadas, a la 31, en un clásico de buen recuerdo en el que el conjunto madridista pasó por encima del Barcelona (4-2). Santi entraba los cinco minutos finales en lugar de Raúl.



Real Madrid vs. Real Valladolid: horarios en el mundo

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m..

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 9:15 a.m.

Argentina - 10:15 a.m.

Chile - 10:15 a.m.

España - 16:00 p.m.

Tras marcharse del Real Madrid al Inter de Milán y un final de carrera con experiencias cortas en Sudamérica, la carrera como entrenador la desarrolló íntegramente en la cantera madridista. Tras cuatro años creciendo, le llega el momento a Solari de disfrutar de una nueva experiencia, el Bernabéu como entrenador, dispuesto a experimentar sensaciones inolvidables.



"Uno siente cosas especiales cuando va al Bernabéu como hincha", confesó. "A mi me sucede, me emociono cuando voy a mi abono a ver los partidos. Como jugador es indescriptible y como entrenador lo viviré mañana pero no creo que estén muy alejadas las sensaciones a las del hincha", añadió.



Solari disputó 209 partidos con el Real Madrid, con un balance de 124 victorias, 39 empates y 46 derrotas. Fue titular en 87 encuentros y marcó 22 tantos. Como entrenador, tras su debut esperanzador en Copa del Rey ante el Melilla (0-4), se estrenará en un partido de la elite correspondiente a LaLiga Santander en su segundo encuentro al mando del primer equipo madridista.



EFE