Real Madrid vs. Real Valladolid: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Liga Santander?

Real Madrid y Real Valladolid chocarán este sábado 24 de agosto por la segunda fecha de LaLiga Santander. El partido, que se jugará en el Santiago Bernabéu, fue programado para las 12:00 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play; mientras que en España comenzará a las 19:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del compromiso entre Real Madrid vs. Real Valladolid por LaLiga Santander , con todos los goles, declaraciones, jugadas polémicas y detalles que debes saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El elenco comandado por Zinedine Zidane afrontará el encuentro tras vencer, de visita, 3-1 al Celta de Vigo en la primera jornada y demostrar que buscará ganarlo todo esta temporada.



(AFP) Real Madrid derrotó 3-1 al Celta de Vigo por la primera jornada de LaLiga Santander. (AFP) AFP

En el mencionado partido, Real Madrid sufrió la expulsión de Luka Modric y, debido a ello, el futbolista no podrá estar en el duelo contra Real Valladolid por LaLiga Santander , siendo una baja sensible en el esquema de ‘Zizou’.

A la no presencia del croata en el conjunto merengue , se suman Brahim, Eden Hazard , Rodrygo y Asensio, quienes se encuentran lesionados.

Real Valladolid , por otro lado, también tuvo un estreno positivo en LaLiga Santander , ya que derrotó, de visita, 2-1 al Real Betis. Ahora, ante el Real Madrid , el conjunto dirigido por Sergio González Soriano intentará continuar por el camino triunfal, sabiendo que una victoria en condición de visitante siempre es buena y más aún si es frente a un equipo siempre favorito a quedarse con el título doméstico.

Para dicho partido, el cuadro ‘Albivioleta’ no podrá contar con toda su plantilla, dado que Sandro y Alcaraz están lesionados. Luismi, en tanto, es duda.

(AFP) Real Valladolid venció 2-1 al Real Betis por la primera jornada de LaLiga Santander. (AFP) AFP

¿Dónde se jugará el Real Madrid vs. Real Valladolid por LaLiga Santander?

El partido entre Real Madrid vs. Real Valladolid por la segunda fecha de LaLiga Santander se jugará en el Santiago Bernabéu. Este escenario deportivo puede albergar 81,044 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Real Valladolid

Real Madrid : Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema y Vinicius Jr.

DT: Zinedine Zidane.

Real Valladolid : Masip, Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho Martínez, Pedro Porro, Anuar, Michel Herrero, Waldo Rubio, Sergi Guardiola y Unal.

DT: Sergio González Soriano.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por LaLiga Santander?

Perú: 12:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 19:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+ y MiTele En Vivo

México: 12:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 14:00 horas (en Brasilia) vía ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: 12:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 13:00 horas (en Santiago) vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 12:00 horas (en Quito) vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 13:00 horas vía ESPN y ESPN Play