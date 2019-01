Hora de mejorar: el "castigo" de Santiago Solari a Marcelo en la Liga Santander

Real Madrid vs. Sevilla se ven las caras en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander. Este es un partido clave para los de Santiago Solari, por lo que no quiere a ningún jugador relajado. Este es un mensaje para Marcelo, quien no estuvo del todo concentrado en el equipo y fue castigado para este partido.

El entrenador tomó la decisión de colocar al brasileño en la banca de suplentes. Sergio Reguilón será el encargado de defender la banda izquierda ante los constantes ataques del equipo blanquirrojo.

Real Madrid se presentará, luego de una derrota a manos de Leganés, aunque le alcanzó para meterse a cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco que dirige Santiago Solari buscará volver a la victoria en casa tras ser superado por Real Sociedad en el anterior encuentro liguero.

Real Madrid inicia con: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Modric, Ceballos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.



Sevilla arranca con: Vaclík; Jesús Navas, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Banega, Sarabia, Franco Vázquez; Ben Yedder y André Silva.