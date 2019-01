¡Dijo basta! La incómoda reacción de Solari al volver a ser cuestionado por la suplencia de Isco

En la previa del Real Madrid vs Sevilla , Santiago Solari se mostró cansado de responder a preguntas sobre la situación de Isco Alarcón , del que dijo "es un gran jugador" con "oportunidades de jugar" como el resto de la plantilla.



Solari en las últimas comparecencias evitó siempre responder sobre Isco y en vísperas del duelo de LaLiga Santander 2019 ante el Sevilla lo zanjó con una sola respuesta a la única pregunta que recibió sobre el centrocampista andaluz.



"He respondido más de cien preguntas sobre Isco en ruedas de prensa", se quejó Solari tras ser preguntado si en su carrera como jugador había tenido alguna situación con un entrenador como la que él protagoniza con Isco.



Como no hacía últimamente en sus comparecencias, en las que Solari nunca se refería a Isco en sus respuestas cuando le preguntaban por él, en esta ocasión sí dejó palabras sobre su futbolista.



"Es un gran jugador como el resto de esta maravillosa plantilla. Todos tienen oportunidades de jugar para un partido como el de mañana", sentenció dejando la puerta abierta a minutos para Isco.



Fuente: EFE