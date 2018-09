Fue un héroe, al menos para evitar un ridículo en el Real Madrid vs. Sevilla. Gareth Bale puede que no haya marcado un gol, pero sí puso todo de sí mismo para un partido para el olvido para los madridistas, especialmente Marcelo. Jesús Navas trajo loco a toda la defensa merengue, así André Silva (2) y Ben-Yedder para las aspiraciones de Courtois.



Real Madrid perdió el invicto de la presente temporada y sumó su segunda derrota de la era Lopetegui. La primera caída fue ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa, equipo a quien recibirán de local este sábado en el Santiago Bernabéu.



Real Madrid no pudo sostener el juego ante un Sevilla que salió a dar lo mejor de sí desde el primer tiempo de juego. Velocidad, contraataque y disposición pudo verse en el encuentro en donde los madridistas sintieron la baja de Isco, un crack en la medular.