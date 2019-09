Amigo de su ex: las palabras de Julen Lopetegui a poco de enfrentar al Real Madrid

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



Casi un año después de su estrepitosa salida, tendrá su revancha. Julen Lopetegui , al mando del Sevilla , enfrentará a su exequipo Real Madrid por la quinta fecha de LaLiga Santander, nada menos que en el Sánchez Pizjuán. Los andaluces llegan como líderes del torneo, mientras que los 'blancos' vienen de caer goleados en Champions League. El técnico español aseguró que medirse a su exclub no lo toma como un reto personal.

“ La motivación al entrenar al Sevilla no tiene extras. Ojalá lo pueda ser muchísimos años. Son tres puntos y esa es suficiente motivación, aunque sepamos la repercusión que tiene enfrentarse al Real Madrid”, señaló.

Lopetegui vivió una experiencia terrible en la ‘Casa blanca’. Los malos resultados obtenidos con el primer equipo apuraron la destitución del estratega español nada más a los tres meses de haber asumido el cargo. Pese a ello, el DT prefiere guardar las buenas memorias.

“ Tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes donde he estado, me quedo con lo positivo. Intento ser responsable y ambicioso, y mañana no será una excepción”, manifestó el ex seleccionador de España.

De otro lado, Lopetegui prefirió reservar su opinión sobre la actualidad de Real Madrid y las críticas contra Zidane. “No voy a entrar a valorar ninguna situación que no competa a mi equipo o a mi club. El máximo respeto por los compañeros", concluyó.

